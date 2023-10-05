Во время обстрела Берислава на Херсонщине россияне попали в больницу: ранены двое медработников.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. российские войска во время авиаударов по Бериславу Херсонской области попали в местную больницу. В результате вражеских обстрелов ранения получил фельдшер и водитель машины скорой помощи, сообщает УНН со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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«В Бериславе – попадание в больницу в больницу. Пострадали двое медработников. У водителя “скорой” – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию», - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, из-за вражеской атаки полностью уничтожена четвертый этаж больницы, еще один – частично. Также огнем повреждены машины экстренной скорой помощи.
Ранее
УНН сообщал, что российские войска атаковали с помощью авиации район города Берислав Херсонской области.
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Кроме того, россияне утром 5 октября обстреляли Херсон. Сообщалось о двух погибших и одном раненом.