российские войска обстреливают Херсон - МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Оккупанты обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил начальник МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"На фоне воздушной тревоги и угрозы авиаобстрела российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.
Будьте осторожны. Оставайтесь в безопасных местах!" - сообщил Мрочко.
Ранее
русские войска атаковали с помощью авиации район города Берислав Херсонской области.
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