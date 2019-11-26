Бойовики облаштовують вогневі позиції поблизу району розведення військ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За інформацією розвідки Об’єднаних сил, командування російських окупаційних військ облаштовують вогневі позиції поблизу району розведення військ. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує заходи з облаштування додаткових вогневих позицій для мінометів та артилерії, у т. ч. поблизу районів відведення сил і засобів", - зазначив він.
Крім того, на передову противником завозяться нові партії боєприпасів, які у більшості випадків зберігаються з порушеннями заходів безпеки.
Так, 23 листопада внаслідок порушення російськими найманцями пожежної безпеки стався вибух боєприпасів у 3 окремій мотострілецькій бригаді 1 АК (Донецьк) ЗС РФ. Командування противника намагається приховати причини і наслідки цієї події.
За його словами, російські пропагандисти скористалися зазначеним випадком для зйомок фейкового відео-матеріалу про нібито обстріл з боку Об’єднаних сил для звинувачення наших воїнів у порушенні режиму припинення вогню.
Нагадаємо, на Донбасі зафіксували ворожий обстріл поблизу ділянки розведення.
Як раніше повідомлялося в УНН, бойовики 5 разів обстріляли українські позиції з початку доби.