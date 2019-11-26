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На Донбасі зафіксували ворожий обстріл поблизу ділянки розведення

На Донбасі зафіксували ворожий обстріл поблизу ділянки розведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні вранці бойовики на Донбасі здійснили два обстріли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських позиціях з напрямку Петрівського, що у безпосередній близькості до ділянки розведення №3. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, поширеному пресцентром ООС, передає УНН.

"Сьогодні вранці, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації здійснили 2 обстріли, з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, наших позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка. Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, відзначили у штабі, "російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити нашу державу у порушеннях Мінських домовленостей".

"Це черговий раз підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ та намагання дискредитувати Україну перед світовою спільнотою. Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, район Богданівки - одна з трьох ділянок розведення сил на Донбасі. Раніше розведення в трьох ділянках Росія ставила як вимогу для проведення саміту "нормандської четвірки". Він має відбутися у Парижі 9 грудня.

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