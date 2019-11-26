На Донбассе зафиксировали вражеский обстрел вблизи участка разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня утром боевики на Донбассе осуществили два обстрела из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям с направления Петровского, что в непосредственной близости к участку разведения №3. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, распространенном пресс-центром ООС, передает УНН.
"Сегодня утром, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрела, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, наших позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка. Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в штабе, "российские оккупанты, пытаясь вызвать ответный огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей".
"Это очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом. Объединенные силы огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Напомним, район Богдановки - один из трех участков разведения сил на Донбассе. Ранее разведения в трех участках Россия ставила как требование для проведения саммита "нормандской четверки". Он должен состояться в Париже 9 декабря.