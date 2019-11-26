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Боевики обустраивают огневые позиции вблизи района разведения войск - разведка

Боевики обустраивают огневые позиции вблизи района разведения войск - разведка

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По информации разведки Объединенных сил, командования российских оккупационных войск обустраивают огневые позиции вблизи района разведения войск. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству дополнительных огневых позиций для минометов и артиллерии, в т. ч. вблизи районов отвода сил и средств", - отметил он.

Кроме того, на передовую противником завозятся новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности.

Так, 23 ноября в результате нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3 отдельной мотострелковой бригаде 1 АК (Донецк) ВС РФ. Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события.

С его слов, российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейкового видео-материала о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня.

Напомним, на Донбассе зафиксировали вражеский обстрел вблизи участка разведения.

Как ранее сообщалось в УНН, с начала дня боевики 5 раз обстреляли украинские позиции.

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