ООС: бойовики з початку доби 5 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили вже 5 прицільних обстрілів позицій наших мужніх захисників, в тому числі один раз застосовуючи міномети", - зазначив Гуцуляк.
Зокрема, після 08.00 ранку, протягом 40 хвилин з напрямку від селища Донецький окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм та вели вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів по нашим захисникам Кримського.
"Наші воїни вели адекватні оборонні дії черговими вогневими засобами", - заявив Гуцуляк.
Окрім цього, з 06.40 до 09.50 ворог тричі вів вогонь по позиціях наших воїнів поблизу населеного пункту Старогнатівка. З напрямку від Петрівського російсько-окупаційні війська застосовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
За повідомленням Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), зазначений населений пункт Петрівське знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення № 3 (Богданівка).
Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь тут не відкривали.
Також після 07.25 у ворожих прицілах опинилися наші захисники Широкиного. З напрямку від Саханки окупанти протягом півгодини вели прицільні обстріли з СПГ та стрілецького озброєння.
"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших мужніх воїнів внаслідок ворожого вогню немає", - додав Гуцуляк.
Нагадаємо, на Донбасі зафіксували ворожий обстріл поблизу ділянки розведення.