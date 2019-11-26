ООС: боевики с начала суток 5 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил боевики с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска совершили уже 5 прицельных обстрелов позиций наших мужественных защитников, в том числе один раз применяя минометы", - отметил Гуцуляк.
В частности, после 08.00 утра, в течение 40 минут по направлению от поселка Донецкий оккупанты выпустили 13 мин калибра 82 мм и вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов по нашим защитникам Крымского.
"Наши воины вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами", - заявил Гуцуляк.
Кроме этого, с 06.40 до 09.50 враг трижды вел огонь по позициям наших воинов вблизи населенного пункта Старогнатовка. С направления от Петровского российско-оккупационные войска применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По сообщению украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), указанный населенный пункт Петровское находится в непосредственной близости к участку разведения № 3 (Богдановка).
Подразделения Объединенных сил огонь здесь не открывали.
Также после 07.25 во враждебных прицелах оказались наши защитники Широкиного. С направления от Саханки оккупанты в течение получаса вели прицельные обстрелы с СПГ и стрелкового вооружения.
"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших мужественных воинов результате вражеского огня нет", - добавил Гуцуляк.
Напомним, на Донбассе зафиксировали вражеский обстрел вблизи участка разведения.