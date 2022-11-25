Російські окупанти за минулу добу обстріляли Україну майже 80 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Генштабу ранковому зведенні повідомив, що окупаційна російська армія завдала ударів по Україні майже 80 разів, пише УНН.
Деталі
Розпочалася 275 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Противник завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ситуація в регіонах
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії район населеного пункту Вовківка Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого задіяв ударний БпЛА.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка і Площанка в Луганській області та Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний БпЛА.
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На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілам з танків та різнокаліберної артилерії піддано райони населених пунктів Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.
На Криворізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Чорнобаївка, Білозерка і Велетенське Херсонської області та міста Херсон.
Додамо
Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 11 населених пунктів Донецької та Луганської областей.