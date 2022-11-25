Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 11 населених пунктів Донецької та Луганської областей, пише УНН.
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Розпочалася 275 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
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Секретар Ради безпеки України Олексій Данілов підтвердив, що іранські інструктори, які навчали російських військових поводженню з БПЛА іранських моделей, убито ЗСУ.