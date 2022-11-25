Генштаб: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генштаб в ранней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 11 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, пишет УНН.
Детали
Начались 275 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьенка и Новомихайловка в Донецкой области.
Добавим
Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что иранские инструкторы, обучавшие российских военных обращению с БПЛА иранских моделей, убиты ВСУ.