Генштаб: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 275 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьенка и Новомихайловка в Донецкой области.

Добавим

Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что иранские инструкторы, обучавшие российских военных обращению с БПЛА иранских моделей, убиты ВСУ.