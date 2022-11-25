У Криму вбито іранських інструкторів з дронів силами ЗСУ — Данілов

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У жовтні про загибель іранських інструкторів у Криму повідомляли ізраїльські ЗМІ. Росія та Іран заперечують, що у Криму розміщені іранські інструктори (про це раніше заявляли американські спецслужби).

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"Вас не повинно бути там, де вас не повинно бути, - сказав Данілов. - Вони знаходилися на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити".

Росія також заперечує закупівлю у Ірану БПЛА "Шахід-136", яку Тегеран частково визнав, заявивши, що поставив їхню "невелику кількість" Росії до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Іранці продовжують заперечують, що не вони постачають Російській Федерації зброю, але нам потрібне підтвердження. Чи є воно у нас сьогодні? Його немає", - прокоментував позицію Ірану Данілова.

"Ми розуміємо, що ці штуки не літають, якщо не навчити людей з ними поводитися, а у росіян не вистачить мізків, щоб розібратися самим... У сучасному світі нічого не можливо приховати. Коли все стане відомо публіці - питання часу ", - додав він.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на території Криму присутні іранські інструктори з дронів, які навчають росіян керувати їхньою технікою.