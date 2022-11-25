В Крыму убиты иранские инструкторы по дронам силами ВСУ — Данилов

Детали

В октябре об гибели иранских инструкторов в Крыму сообщали израильские СМИ. Россия и Иран отрицают, что в Крыму размещены иранские инструкторы (об этом ранее заявляли американские спецслужбы).

Цитата

"Вас не должно быть там, где вас не должно быть, - сказал Данилов. - Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить".

Россия также отрицает закупку у Ирана БПЛА "Шахед 136", которую Тегеран частично признал, заявив, что поставил их "небольшое количество" России до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Иранцы продолжают настаивать, что не они поставляют Российской Федерации оружие, но нам нужно подтверждение. Есть ли оно у нас сегодня? Его нет", - прокомментировал позицию Ирана Данилов.

"Мы понимаем, что эти штуки не летают, если не обучить людей с ними обращаться, а у россиян не хватит мозгов, чтобы разобраться самим... В современном мире ничего не возможно скрыть. Когда все станет известно публике - вопрос времени", - добавил он.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на территории Крыма присутствуют иранские инструкторы по дронам, которые обучают россиян управлять их техникой.