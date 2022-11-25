Окупанти вдруге за ніч обстріляли передмістя Запоріжжя

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"Російські виродки вкотре за добу поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", — написав Старух.

Нагадаємо

Близько першої ночі російська армія атакувала передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею, де вибило багато вікон. Обійшлося без постраждалих.