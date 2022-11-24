Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл передмістя обласного центру. Російські ракети поцілили поруч з лікарнею.
Про це пише УНН з посиланням на Telegram Олександра Старуха.
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"Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон", — написав Старух.
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Окупанти близько 17-тої вечора обстріляли Херсон з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик. Внаслідок обстрілу загинуло 7 людей, ще 21 — поранені.