Внаслідок обстрілу Херсона загинуло 7 людей, ще 21 — поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Херсонської ОВА (ОДА) Ярослав Янушевич повідомив про кількість загиблих та поранених внаслідок вечірнього обстрілу обласного центру.
Про це інформує УНН з посиланням на Telegram очільника ОВА.
Цитата
"Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих", — написав Янушевич.
Нагадаємо
Окупанти близько 17-тої вечора обстріляли Херсон з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.