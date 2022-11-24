Внаслідок обстрілу Херсона загинуло 7 людей, ще 21 — поранені

Цитата

"Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих", — написав Янушевич.

Нагадаємо

Окупанти близько 17-тої вечора обстріляли Херсон з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.