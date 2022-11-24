рашисти ввечері обстріляли житловий район Херсона, відомо про чотири жертви - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російські окупанти ввечері обстріляли житловий район Херсона, відомо про 10 постраждалих, у чотирьох з них загарбники забрали життя, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик. На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя", - повідомив Янушевич.
Доповнення
В облраді вказували, що ситуація у Херсоні залишається складною. Окупанти продовжують обстрілювати місто, є постраждалі.