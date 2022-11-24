рашисти ввечері обстріляли житловий район Херсона, відомо про чотири жертви - голова ОВА

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"Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик. На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя", - повідомив Янушевич.

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В облраді вказували, що ситуація у Херсоні залишається складною. Окупанти продовжують обстрілювати місто, є постраждалі.