Окупанти продовжують обстрілювати Херсон, є постраждалі – ОВА

Цитата

“Ситуація з безпекою у Херсоні залишається складною. Орки продовжують терористичні обстріли, безсистемно, по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Є постраждалі”, – написав він.

Доповнення

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у результаті останнього обстрілу в Херсоні загорівся житловий будинок.

Станом на 15:00 цієї доби зафіксовано 17 обстрілів міста. Відомо про одного загиблого.