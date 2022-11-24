Окупанти продовжують обстрілювати Херсон, є постраждалі – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ситуація у Херсоні залишається складною. Окупанти продовжують обстрілювати місто, є постраждалі. Про це у своєму Телеграм повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає УНН.
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“Ситуація з безпекою у Херсоні залишається складною. Орки продовжують терористичні обстріли, безсистемно, по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Є постраждалі”, – написав він.
Доповнення
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у результаті останнього обстрілу в Херсоні загорівся житловий будинок.
Станом на 15:00 цієї доби зафіксовано 17 обстрілів міста. Відомо про одного загиблого.