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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26599 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Херсон під обстрілом окупантів: загорівся житловий будинок

Херсон під обстрілом окупантів: загорівся житловий будинок

Київ • УНН

 • 768492 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Рашисти продовжують обстрілювати деокупований Херсон. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у результаті обстрілу загорівся житловий будинок, передає УНН.

Деталі

На правобережній частині Херсонщини прогриміли потужні вибухи. Окупанти обстрілюють звільнені міста і села.

Цитата

"У Херсоні зараз дуже голосно, все місто у заграві, загорівся житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Також Telegram-канали поширюють відео пожежі.

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