Херсон під обстрілом окупантів: загорівся житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Рашисти продовжують обстрілювати деокупований Херсон. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у результаті обстрілу загорівся житловий будинок, передає УНН.
Деталі
На правобережній частині Херсонщини прогриміли потужні вибухи. Окупанти обстрілюють звільнені міста і села.
Цитата
"У Херсоні зараз дуже голосно, все місто у заграві, загорівся житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Також Telegram-канали поширюють відео пожежі.