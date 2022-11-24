Херсон под обстрелом оккупантов: загорелся жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Рашисты продолжают обстреливать деоккупированный Херсон. Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате обстрела загорелся жилой дом, передает УНН.
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На правобережной части Херсона прогремели мощные взрывы. Оккупанты обстреливают освобожденные города и села.
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"В Херсоне сейчас очень громко, весь город в зареве, загорелся жилой дом", - говорится в сообщении.
Также Telegram-каналы распространяют видео пожара.