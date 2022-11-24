У Херсоні зафіксували 17 російських обстрілів, є жертва – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. росія продовжує обстрілювати звільнений від окупації Херсон та нищити інфраструктуру. Як повідомила начальниця Херсонської МВА Галина Лугова, станом на 15:00 цієї доби зафіксовано 17 обстрілів міста, загинула одна людина, передає УНН.
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“Станом на 15:00 зафіксовано 17 обстрілів, загиблих – одна особа, та постраждалих – одна особа. Ворог продовжує обстрілювати житлові будинки хаотично. Ситуація в місті дуже напружена. Хочу звернутися до жителів нашого міста, і попросити людей залишати місто. В нас працює гаряча лінія. Ми організовуємо евакуацію у більш безпечні місця”, – сказала Лугова.
Деталі
Загалом з 20 до 24 листопада включно в Херсоні зафіксували 62 "прильоти". Загинуло восьмеро людей, поранено – чотирьох.
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські війська обстріляли найбільш густонаселений мікрорайон Херсона – Таврійський.
Також о 16:30 у звільненому Херсоні пролунали вибухи.