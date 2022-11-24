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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36819 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Херсоні зафіксували 17 російських обстрілів, є жертва – міськрада

У Херсоні зафіксували 17 російських обстрілів, є жертва – міськрада

Київ • УНН

 • 476319 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. росія продовжує обстрілювати звільнений від окупації Херсон та нищити інфраструктуру. Як повідомила начальниця Херсонської МВА Галина Лугова, станом на 15:00 цієї доби зафіксовано 17 обстрілів міста, загинула одна людина, передає УНН.

Цитата

“Станом на 15:00 зафіксовано 17 обстрілів, загиблих – одна особа, та постраждалих – одна особа. Ворог продовжує обстрілювати житлові будинки хаотично. Ситуація в місті дуже напружена. Хочу звернутися до жителів нашого міста, і попросити людей залишати місто. В нас працює гаряча лінія. Ми організовуємо евакуацію у більш безпечні місця”, – сказала Лугова.

Деталі

Загалом з 20 до 24 листопада включно в Херсоні зафіксували 62 "прильоти". Загинуло восьмеро людей, поранено – чотирьох.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські війська обстріляли найбільш густонаселений мікрорайон Херсона – Таврійський.

Також о 16:30 у звільненому Херсоні пролунали вибухи.

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