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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Вранці у Херсоні був "приліт": росіяни обстріляли найбільш густонаселений мікрорайон

Вранці у Херсоні був "приліт": росіяни обстріляли найбільш густонаселений мікрорайон

Київ • УНН

 • 966259 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні вранці російські війська обстріляли найбільш густонаселений мікрорайон Херсона – Таврійський. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.

Деталі

"Окупанти посилюють і продовжують обстріли Херсона. Вчора і сьогодні продовжують вести обстріли зі ствольної артилерії. Сьогодні зранку був потужний приліт і зруйновані житлові будинки в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста - Таврійському. Великі руйнування", - сказав Хлань.

За словами депутата, окупанти влучили в житлові будинки із систем залпового вогню. Наразі в місті працюють екстрені служби та рятувальники, точна кількість постраждалих встановлюється. Він наголосив, що у мікрорайоні Таврійському, який зазнав уражень, немає жодного військового об'єкту.

"У Таврійському жодного військового об'єкта немає, це північна частина міста, яка ближче до Миколаєва. Як я розумію, окупанти цілеспрямовано мстяться херсонцям за те, що вони дочекалися ЗСУ, радіють визволенням. Можна спостерігати, що з кожним днем посилюється інтенсивність обстрілів, обстріли ведуться як із систем залпового вогню, так і зі ствольної артилерії", – сказав Хлань.

Нагадаємо

У Херсонській області помер 13-річний хлопчик, який потрапив під ворожий обстріл із батьком дорогою із церкви.

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