Утром в Херсоне был "прилет": россияне обстреляли самый густонаселенный микрорайон

Детали

"Оккупанты усиливают и продолжают обстрелы Херсона. Вчера и сегодня продолжают вести обстрелы из ствольной артиллерии. Сегодня утром был мощный прилет и разрушены жилые дома в одном из самых густонаселенных микрорайонов города - Таврическом. Большие разрушения", - сказал Хлань.

По словам Хланя, оккупанты попали в жилые дома из систем залпового огня. Сейчас в городе работают экстренные службы и спасатели, точное количество пострадавших устанавливается. Он подчеркнул, что в микрорайоне Таврическом, который пострадал от обстрелов, нет ни одного военного объекта.

"В Таврическом ни одного военного объекта нет, это северная часть города, которая ближе к Николаеву. Как я понимаю, оккупанты целенаправленно мстят херсонцам за то, что они дождались ВСУ, радуются освобождению. Можно наблюдать, что с каждым днем ​​усиливается интенсивность обстрелов, обстрелы ведутся как из систем залпового огня, так и со ствольной артиллерии", – сказал Хлань.

Напомним

В Херсонской области умер 13-летний мальчик, который попал под вражеский обстрел с отцом по дороге из церкви.