На Херсонщині під ворожий обстріл потрапили хлопчик із батьком дорогою із церкви, дитина померла - ОВА

Цитата

«Цієї ночі в обласній лікарні від поранень померла дитина… 13-річного хлопчика вбили російські окупанти. Він разом із батьком повертався додому із церкви, у цей час росіяни відкрили артилерійський вогонь», - написав Янушевич у Telegram.

Він також повідомив, що на Херсонщині поранення через російські обстріли отримали ще дві дитини: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота.

«Російська армія – нелюди та вбивці. Вони тільки й можуть воювати з мирними людьми! Тому наполегливо закликаю жителів області евакуюватися до більш безпечних регіонів України», - додав він.

Доповнення

Цієї ночі російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав Херсонської області. Як повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, рашисти також регулярно обстрілюють Херсон.