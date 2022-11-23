На Херсонщині під ворожий обстріл потрапили хлопчик із батьком дорогою із церкви, дитина померла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Херсонській області через ворожі обстріли помер 13-річний хлопчик. Ще дві дитини отримали поранення: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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«Цієї ночі в обласній лікарні від поранень померла дитина… 13-річного хлопчика вбили російські окупанти. Він разом із батьком повертався додому із церкви, у цей час росіяни відкрили артилерійський вогонь», - написав Янушевич у Telegram.
Він також повідомив, що на Херсонщині поранення через російські обстріли отримали ще дві дитини: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота.
«Російська армія – нелюди та вбивці. Вони тільки й можуть воювати з мирними людьми! Тому наполегливо закликаю жителів області евакуюватися до більш безпечних регіонів України», - додав він.
Доповнення
Цієї ночі російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав Херсонської області. Як повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, рашисти також регулярно обстрілюють Херсон.