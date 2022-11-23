В Херсонской области под вражеский обстрел попали мальчик с отцом дорогой из церкви, ребенок умер - ОВА

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"Этой ночью в областной больнице от ранений умер ребенок… 13-летнего мальчика убили российские оккупанты. Он вместе с отцом возвращался домой из церкви, в это время россияне открыли артиллерийский огонь", - написал Янушевич в Telegram.

Он также сообщил, что в Херсонской области ранения из-за российских обстрелов получили еще два ребенка: "один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота".

«Российская армия – изверги и убийцы. Они только и могут воевать с мирными людьми! Поэтому настоятельно призываю жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины», - добавил он.

Дополнение

Этой ночью российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Как сообщил в Telegram первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, рашисты также регулярно обстреливают Херсон.