В Херсонской области под вражеский обстрел попали мальчик с отцом дорогой из церкви, ребенок умер - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсонской области из-за вражеских обстрелов скончался 13-летний мальчик. Еще два ребенка получили ранения: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Этой ночью в областной больнице от ранений умер ребенок… 13-летнего мальчика убили российские оккупанты. Он вместе с отцом возвращался домой из церкви, в это время россияне открыли артиллерийский огонь", - написал Янушевич в Telegram.
Он также сообщил, что в Херсонской области ранения из-за российских обстрелов получили еще два ребенка: "один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота".
«Российская армия – изверги и убийцы. Они только и могут воевать с мирными людьми! Поэтому настоятельно призываю жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины», - добавил он.
Дополнение
Этой ночью российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Как сообщил в Telegram первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, рашисты также регулярно обстреливают Херсон.