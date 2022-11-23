Окупанти вночі вдарили по лікарні у Бериславі, в Херсоні регулярні "прильоти" – облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Цієї ночі російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав Херсонської області. Як повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, рашисти також регулярно обстрілюють Херсон, передає УНН.
Цитата
“Орки продовжують обстрілювати деокуповані території, помножуючи кількість своїх військових злочинів. Б'ють по цивільній інфраструктурі, по гуманітарних об'єктах. Лікарня в Бериславі вночі зазнала підлого удару, там не було жодного військового. Регулярні "прильоти" по Херсону”, – написав Соболевський.
Нагадаємо
22 листопада через російські обстріли в деокупованому Херсоні загинуло двоє людей, ще сім дістали поранення.