Окупанти вночі вдарили по лікарні у Бериславі, в Херсоні регулярні "прильоти" – облрада

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“Орки продовжують обстрілювати деокуповані території, помножуючи кількість своїх військових злочинів. Б'ють по цивільній інфраструктурі, по гуманітарних об'єктах. Лікарня в Бериславі вночі зазнала підлого удару, там не було жодного військового. Регулярні "прильоти" по Херсону”, – написав Соболевський.

Нагадаємо

22 листопада через російські обстріли в деокупованому Херсоні загинуло двоє людей, ще сім дістали поранення.