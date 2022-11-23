Оккупанты ночью ударили по больнице в Бериславе, в Херсоне регулярные "прилеты" – облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Этой ночью российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Как сообщил в Telegram первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, рашисты также регулярно обстреливают Херсон, передает УНН.
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"Орки продолжают обстреливать деоккупированные территории, умножая количество своих военных преступлений. Бьют по гражданской инфраструктуре, по гуманитарным объектам. Больница в Бериславе ночью потерпела подлый удар, там не было ни одного военного. Регулярные "прилеты" по Херсону”, – написал Соболевский.
Напомним
22 ноября из-за российских обстрелов в деоккупированном Херсоне погибли два человека, еще семь получили ранения.