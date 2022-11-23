Оккупанты ночью ударили по больнице в Бериславе, в Херсоне регулярные "прилеты" – облсовет

Цитата

"Орки продолжают обстреливать деоккупированные территории, умножая количество своих военных преступлений. Бьют по гражданской инфраструктуре, по гуманитарным объектам. Больница в Бериславе ночью потерпела подлый удар, там не было ни одного военного. Регулярные "прилеты" по Херсону”, – написал Соболевский.

Напомним

22 ноября из-за российских обстрелов в деоккупированном Херсоне погибли два человека, еще семь получили ранения.