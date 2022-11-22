Жертвами ворожих обстрілів Херсона за добу стали двоє людей - ОВА

Цитата

“Обстріли ворога та їх щільність зростають за останні два дні. І всі це можуть бачити на власні очі. У нас є поранені, є загиблі. Притому, найстрашніше те, що ворог стріляє, як зі ствольної артилерії, так і з мінометів, з РСЗВ, абсолютно не обираючи собі цілі. Майже все, куди вони стріляли – прийшлось на мирне населення. Тільки по місту у нас за вчорашній день сім поранених і двоє загиблих”, – сказав він.

Доповнення

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що цієї ночі та вранці російські війська знову вдарили по цивільній інфраструктурі деокупованого Херсона.

Минулої доби окупанти били по цивільній інфраструктурі звільненого міста.