Вночі та вранці знову були "прильоти" в Херсоні – облрада

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"Херсон оживає, незважаючи ні на що. Вночі та вранці знову були прильоти по цивільній інфраструктурі, на щастя, без жертв", – написав Соболевський.

Нагадаємо

21 листопада російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в деокупованому Херсоні – госпіталізували чотирьох людей, один із травмованих помер. Цього самого дня зафіксували "приліт" у квартиру, є постраждалі.