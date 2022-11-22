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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Вночі та вранці знову були "прильоти" в Херсоні – облрада

Вночі та вранці знову були "прильоти" в Херсоні – облрада

Київ • УНН

 • 453765 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Цієї ночі та вранці російські війська знову вдарили по цивільній інфраструктурі деокупованого Херсона. Про це в Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.

Цитата

"Херсон оживає, незважаючи ні на що. Вночі та вранці знову були прильоти по цивільній інфраструктурі, на щастя, без жертв", – написав Соболевський.

Нагадаємо

21 листопада російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в деокупованому Херсоні – госпіталізували чотирьох людей, один із травмованих помер. Цього самого дня зафіксували "приліт" у квартиру, є постраждалі.

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