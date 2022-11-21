Удар рф по Херсону: зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рашисти вдарили по Херсону. Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі, передає УНН.
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"російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. У Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі", - написав Тимошенко.
За його словами, на місці працюють рятувальники та екстрені служби.
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Сьогодні внаслідок російського обстрілу деокупованого Херсона госпіталізували чотирьох людей, один із травмованих помер.