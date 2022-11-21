Удар рф по Херсону: зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Рашисты ударили по Херсону. Как сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие, передает УНН.
Цитата
"российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие", - написал Тимошенко.
По его словам, на месте работают спасатели и экстренные службы.
Ранее
Сегодня в результате российского обстрела деоккупированного Херсона госпитализировали четырех человек, один из травмированных умер.