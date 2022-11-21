Удар рф по Херсону: зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие

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"российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие", - написал Тимошенко.

По его словам, на месте работают спасатели и экстренные службы.

Ранее

Сегодня в результате российского обстрела деоккупированного Херсона госпитализировали четырех человек, один из травмированных умер.