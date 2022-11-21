Обстріл деокупованого Херсона: одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні внаслідок російського обстрілу деокупованого Херсона госпіталізували чотирьох людей, один із травмованих помер. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла", – написав Тимошенко.
Додамо
Внаслідок ворожих обстрілів у селі Антонівка Херсонської області постраждала жінка. Її доправили у лікарню.
Нагадаємо
21 листопада російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в деокупованому Херсоні.