Обстріл деокупованого Херсона: одна людина загинула

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"Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла", – написав Тимошенко.

Додамо

Внаслідок ворожих обстрілів у селі Антонівка Херсонської області постраждала жінка. Її доправили у лікарню.

Нагадаємо

21 листопада російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в деокупованому Херсоні.