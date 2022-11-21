росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені – облрада

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"У нас знову "прильоти" в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", – написав Соболевський.

Нагадаємо

Сьогодні повідомляли про звуки вибухів у Херсоні.