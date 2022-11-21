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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 1068 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 50765 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 90628 перегляди

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31 березня, 14:30 • 169784 перегляди

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росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені – облрада

росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені – облрада

Київ • УНН

 • 275008 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в деокупованому Херсоні, є поранені. Про це в Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.

Цитата

"У нас знову "прильоти" в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", – написав Соболевський.

Нагадаємо

Сьогодні повідомляли про звуки вибухів у Херсоні.

Українські Національні Новини

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