россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть раненые – облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в деоккупированном Херсоне, есть раненые. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает УНН.
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"У нас снова "прилеты" в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", – написал Соболевский.
Напомним
Сегодня сообщали о звуках взрывов в Херсоне.