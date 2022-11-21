россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть раненые – облсовет

Цитата

"У нас снова "прилеты" в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", – написал Соболевский.

Напомним

Сегодня сообщали о звуках взрывов в Херсоне.