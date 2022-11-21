Як повідомило Міністерство оборони України, тікаючи з правого берега Херсонщини, російські окупанти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих. Найчастіше залишали протитанкові міни, "пелюстки" та гранатні розтяжки.
У Херсоні чутно вибухи: офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Повідомляють про звуки вибухів у деокупованому Херсоні. Про це пише УНН із посиланням на Суспільне.
Цитата
"У Херсоні знову лунають вибухи", – ідеться у повідомленні.
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