В Херсоне слышны взрывы: официальной информации нет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сообщают о звуках взрывов в деоккупированном Херсоне. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
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"В Херсоне снова раздаются взрывы", – говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщило Министерство обороны Украины, убегая с правого берега Херсонской области, российские оккупанты минировали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших. Чаще оставляли противотанковые мины, "лепестки" и гранатные растяжки.