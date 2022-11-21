В Херсоне слышны взрывы: официальной информации нет

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"В Херсоне снова раздаются взрывы", – говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщило Министерство обороны Украины, убегая с правого берега Херсонской области, российские оккупанты минировали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших. Чаще оставляли противотанковые мины, "лепестки" и гранатные растяжки.