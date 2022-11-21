Обстрел деоккупированного Херсона: один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в результате российских обстрелов деоккупированного Херсона госпитализировали четырех человек, один из травмированных умер. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, которые получили травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек умер", – написал Тимошенко.
Добавим
В результате вражеских обстрелов в селе Антоновка Херсонской области пострадала женщина. Ее доставили в больницу.
Напомним
21 ноября российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в деоккупированном Херсоне.