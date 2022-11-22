Ночью и утром снова были "прилеты" в Херсоне – облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Этой ночью и утром российские войска ударили по гражданской инфраструктуре деоккупированного Херсона. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает УНН.
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"Херсон оживает, несмотря ни на что. Ночью и утром снова были прилеты по гражданской инфраструктуре, к счастью, без жертв", – написал Соболевский.
Напомним
21 ноября российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в деоккупированном Херсоне – госпитализировали четырех человек, один из травмированных умер. В этот же день зафиксировали "прилет" в квартиру, есть пострадавшие.