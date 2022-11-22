Ночью и утром снова были "прилеты" в Херсоне – облсовет

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"Херсон оживает, несмотря ни на что. Ночью и утром снова были прилеты по гражданской инфраструктуре, к счастью, без жертв", – написал Соболевский.

Напомним

21 ноября российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в деоккупированном Херсоне – госпитализировали четырех человек, один из травмированных умер. В этот же день зафиксировали "прилет" в квартиру, есть пострадавшие.