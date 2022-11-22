Жертвами вражеских обстрелов Херсона за сутки стали два человека - ОВА

Цитата

“Обстрелы врага и их плотность растут за последние два дня. И все это могут видеть своими глазами. У нас есть раненые, погибшие. Притом самое страшное то, что враг стреляет, как из ствольной артиллерии, так и из минометов, из РСЗО, совершенно не выбирая себе цели. Почти все, куда они стреляли, пришлось на мирное население. Только по городу у нас за вчерашний день семь раненых и двое погибших”, – сказал он.

Дополнение

Замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что этой ночью и утром российские войска снова ударили по гражданской инфраструктуре деоккупированного Херсона.

За прошедшие сутки оккупанты били по гражданской инфраструктуре освобожденного города.