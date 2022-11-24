В Херсоне зафиксировали 17 российских обстрелов, есть жертва – горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. россия продолжает обстреливать освобожденный от оккупации Херсон и уничтожать инфраструктуру. Как сообщила начальница Херсонской ГВА Галина Луговая, по состоянию на 15:00 этих суток зафиксировано 17 обстрелов города, погиб один человек, передает УНН.
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“По состоянию на 15:00 зафиксировано 17 обстрелов, погибших – один человек, и пострадавших – один человек. Враг продолжает обстреливать жилые дома хаотично. Ситуация в городе очень напряженная. Хочу обратиться к жителям нашего города и попросить людей покидать город. У нас работает горячая линия. Мы организовываем эвакуацию в более безопасные места”, – сказал Луговая.
Детали
Всего с 20 по 24 ноября включительно в Херсоне зафиксировали 62 "прилета". Погибли восемь человек, ранены – четыре.
Напомним
Сегодня утром российские войска обстреляли самый густонаселенный микрорайон Херсона – Таврический.
Также в 16:30 в освобожденном Херсоне раздались взрывы.