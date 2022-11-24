Оккупанты продолжают обстреливать Херсон, есть пострадавшие – ОВА

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“Ситуация с безопасностью в Херсоне остается сложной. Орки продолжают террористические обстрелы, бессистемно, по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Есть пострадавшие”, – написал он.

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Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате последнего обстрела в Херсоне загорелся жилой дом.

По состоянию на 15:00 этих суток зафиксировано 17 обстрелов города. Известно об одном погибшем.