рашисты вечером обстреляли жилой район Херсона, известно о четырех жертвах - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российские оккупанты вечером обстреляли жилой район Херсона, известно о 10 пострадавших, у четырех из них захватчики забрали жизни, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в четверг, 24 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Около 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку. К настоящему времени известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты забрали жизни", - сообщил Янушевич.
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В облсовете указывали, что ситуация в Херсоне остается сложной. Оккупанты продолжают обстреливать город, есть пострадавшие.