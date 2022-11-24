рашисты вечером обстреляли жилой район Херсона, известно о четырех жертвах - глава ОВА

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"Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Около 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку. К настоящему времени известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты забрали жизни", - сообщил Янушевич.

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В облсовете указывали, что ситуация в Херсоне остается сложной. Оккупанты продолжают обстреливать город, есть пострадавшие.