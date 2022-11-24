В результате обстрела Херсона погибли 7 человек, еще 21 — ранены

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"Сегодняшний день – это очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер – 21 ранен и 7 погибших", — написал Янушевич.

Напомним

Оккупанты около 17 вечера обстреляли Херсон из артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку.