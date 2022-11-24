Оккупанты обстреляли пригород Запорожья — ОВА

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"Враг снова атаковал пригород Запорожья. На этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон", — написал Старух.

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Оккупанты около 17 вечера обстреляли Херсон из артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку. В результате обстрела погибли 7 человек, еще 21 — ранены.