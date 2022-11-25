Оккупанты второй раз за ночь обстреляли пригород Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о втором за ночь обстреле пригорода областного центра, передает УНН.
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"Русские ублюдки в очередной раз за сутки попали ракетой в пригород Запорожья. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", — написал Старух.
Напомним
Около часа ночи русская армия атаковала пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей, где выбило много окон. Обошлось без пострадавших.