Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Украину почти 80 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генштаба утренней сводке сообщил, что оккупационная российская армия нанесла удары по Украине почти 80 раз, пишет УНН.
Детали
Начались 275 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация в регионах
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.
На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двухлетняя Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площадка в Луганской и Торской Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подвергнуты районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекамянское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудара.
На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Огромное Херсонской области и Херсон.
Добавим
Генштаб в ранней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 11 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.