Російські окупанти у Сєвєродонецьку обстріляли будинок дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти у Сєвєродонецьку обстріляли будинок дитини, постраждалих немає. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, пише УНН.
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“Обстріляли обласний будинок дитини у Сєвєродонецьку. Без жертв. Всі діти та персонал евакуйовані раніше”, - написав Гайдай.
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Як писав УНН напередодні, Луганщина тримає оборону, однак дуже напружена ситуація в Гірській громаді. Російські окупанти цілу ніч гатили по громаді. Повсюди відсутні світло, вода, газ.
Населені пункти Щастя та Станиця Луганська у Луганській області окуповані та майже знищені, ситуація на межі гуманітарної катастрофи.