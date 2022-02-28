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На Луганщині окупанти цілу ніч гатили по Гірській громаді. Повсюди відсутні світло, вода та газ

На Луганщині окупанти цілу ніч гатили по Гірській громаді. Повсюди відсутні світло, вода та газ

Київ • УНН

 • 174162 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Луганщина тримає оборону, однак дуже напружена ситуація в Гірській громаді. Російські окупанти цілу ніч гатили по громаді. Повсюди відсутні світло, вода, газ. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, з посиланням на інформацію ОДА пише УНН.

Цитата

“Луганщина тримає оборону, однак дуже напружена ситуація в Гірській громаді. А саме, у Золотому та Гірському, у селах. Пожежники працюють в Новоіванівці та Новотошківському. Нижнє майже знищено. Повсюди відсутні світло, вода, газ. Обстановка в місті дуже складна. Втім, українська армія дає гідну відсіч російському вторгненню в нашу область — в великих населених пунктах ситуація контрольована, працює інфраструктура. Перемога буде за нами”, — наголосив Гайдай.

Деталі

За його словами, електрики, комунальники, газовики починають роботи з відновлення комунікацій.

“Влада на місці, працюють над гуманітарним забезпеченням постраждалого населення”, — додав він.

Доповнення

Населені пункти Щастя та Станиця Луганська у Луганській області окуповані та майже знищені, ситуація на межі гуманітарної катастрофи.

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