Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Населені пункти Щастя та Станиця Луганська окуповані та майже знищені, ситуація на межі гуманітарної катастрофи. Про це повідомив очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити", — написав Гайдай.
Гайдай звернувся до міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Червоного Хреста України, із закликом про допомогу.
"Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!" —додав Гайдай.
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