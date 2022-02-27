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15 марта, 19:03 • 76008 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118503 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111896 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106501 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92331 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91623 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80229 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

Киев • УНН

 • 213217 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Населенные пункты Счастье и Станица Луганская оккупированы и почти уничтожены, ситуация на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, информирует УНН.

Детали

"От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеба и воды. Нет коммуникаций и возможности их восстановить", — написал Гайдай.

Гайдай обратился к международным гуманитарным организациям, в частности Красному Кресту Украины, с призывом о помощи.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законной украинской власти оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!"- добавил Гайдай.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.

26 февраля россияне оккупировали Станицу Луганскую, Крымское, Марковку.

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