Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

Детали

"От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеба и воды. Нет коммуникаций и возможности их восстановить", — написал Гайдай.

Гайдай обратился к международным гуманитарным организациям, в частности Красному Кресту Украины, с призывом о помощи.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законной украинской власти оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!"- добавил Гайдай.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.

26 февраля россияне оккупировали Станицу Луганскую, Крымское, Марковку.